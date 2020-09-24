В Нижегородской области нашли тело пропавшей в четверг девятилетней девочки. Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.
Информация об обнаружении тела опубликована на странице нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер» в Facebook. «Найдена, погибла», — говорится в сообщении, опубликованном после информации о поиске ребенка.
«24 сентября 2020 года около 17 часов 9-летняя девочка, возвращаясь домой из школы, вышла на остановке <…>. Домой ребенок не вернулся», — сообщается на сайте регионального СКР. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и сразу приступили к поискам. Вечером того же дня в безлюдном месте поселка было найдено тело ребенка с признаками насильственной смерти.
По данным telegram-канала Life, в последний раз девочку видели около пяти часов вечера, выходящей из автобуса на остановке. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как ребенок идет с неизвестным мужчиной.
Дополнено: по данным РЕН ТВ, полиция задержала подозреваемого в убийстве. Мужчина — местный житель, который якобы был знаком с ребенком.
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