24 сентября 2020

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки. Возбуждено дело об убийстве

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
Следователи возбудили дело об убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижегородской области нашли тело пропавшей в четверг девятилетней девочки. Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.

Информация об обнаружении тела опубликована на странице нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер» в Facebook. «Найдена, погибла», — говорится в сообщении, опубликованном после информации о поиске ребенка.

«24 сентября 2020 года около 17 часов 9-летняя девочка, возвращаясь домой из школы, вышла на остановке <…>. Домой ребенок не вернулся», — сообщается на сайте регионального СКР. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и сразу приступили к поискам. Вечером того же дня в безлюдном месте поселка было найдено тело ребенка с признаками насильственной смерти.

По данным telegram-канала Life, в последний раз девочку видели около пяти часов вечера, выходящей из автобуса на остановке. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как ребенок идет с неизвестным мужчиной.

Дополнено: по данным РЕН ТВ, полиция задержала подозреваемого в убийстве. Мужчина — местный житель, который якобы был знаком с ребенком.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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