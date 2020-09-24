Греция готова возобновить авиасообщение с Россией с 1 октября Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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Греция готова возобновить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. Об этом журналистам рассказали сразу несколько источников на российском рынке авиаперевозок и подтвердили в посольстве Республики. Также ведутся переговоры о полетах на Кубу, в Доминикану и Мексику.

Официальное письмо от греческих властей о том, что страна готова возобновить сообщение с РФ с октября без ограничений, российской стороне пришло на днях. Это журналистам газеты «Известия» подтвердили два источника в авиакомпаниях и один — в крупном аэропорту. Однако решения в РФ по этому вопросу еще нет.

«Окончательное решение остается за российскими властями: если оперативный штаб примет положительное решение по данному вопросу, а председатель правительства Михаил Мишустин подпишет распоряжение кабмина, полеты будут возобновлены», — приводит издание слова собеседника. Пока, по его словам, РФ рассматривает вариант авиасообщения между странами в усеченном виде — по одному рейсу в неделю между Москвой и Афинами. Посольство Греции в РФ подтвердило, что инициатива о возобновлении полетов исходила от греческой стороны.

Более того, сейчас Россия ведет переговоры об открытии границ с тремя странами Карибского бассейна. Речь идет о Кубе, Доминикане и Мексике. По словам источника газеты, возобновление полетов по этим направлениями в ближайшие два месяца «вполне возможно».

Сейчас, напомним, россияне могут попасть в Грецию. Но пока, как напоминает RT, республиканские власти пускают в страну не больше 500 туристов в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и подтверждения брони в отеле. 23 сентября, по данным АТОР, Греция продлила такие условия для въезда россиян до 5 октября.