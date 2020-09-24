24 сентября 2020

В Японии возмутились «россиизацией» южных Курил

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, россия, япония, флаг
Японцы уверены, что Южные Курилы навсегда останутся российской территорией Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Читатели японского сервиса Yahoo News Japan болезненно отреагировали на сюжет телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане, одном из островов Южных Курил. Японцы считают, что эти земли для них потеряны навсегда.

«Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал „лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией“. И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение „россиизации“ „северных территорий“», — приводит слова и сюжета News.ru. Японские пользователи написали в комментариях к материалу, что «до России не доходит голос Японии». По мнению других читателей Yahoo News Japan, Южные Курилы останутся российской территорией.

Россия и Япония спорят о принадлежности нескольких Курильских островов после окончания Второй мировой войны. В 1945 году советские войска полностью заняли территорию Курил, которые в дальнейшем вошли в состав Южно-Сахалинской области. В 1965 году после подписания декларации между странами Япония вернула себе контроль над островами Хабомаи и Шикотан. Однако из-за неясности вокруг принадлежности Малой Курильской гряды Япония по-прежнему высказывает России территориальные претензии.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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