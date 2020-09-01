Японцам с самолета покажут могилы их предков на Курилах

Бывшие японские жители южной части Курильских островов осмотрят могилы своих предков с борта самолета. Лайнер будет лететь вдоль границы между Россией и Японией, а его пассажиры смогут увидеть южную часть островов из иллюминаторов.
Рейсы будут осуществляться 21 и 25 октября. «Из-за коронавируса на борт каждого рейса будут принимать не более 20 человек», — пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK. Из-за пандемии японские власти отменили все запланированные на этот год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов.
С 2017 года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков. После этого поездки на безвизовой основе осуществлялись каждый год.
Россия и Япония спорят о принадлежности нескольких Курильских островов после окончания Второй мировой войны. В 1945 году советские войска полностью заняли территорию Курил, которые в дальнейшем вошли в состав Южно-Сахалинской области. В 1965 году после подписания декларации между странами Япония вернула себе контроль над островами Хабомаи и Шикотан. Однако из-за неясности вокруг принадлежности Малой Курильской гряды Япония по-прежнему высказывает России территориальные претензии. Токио ставит условие вернуть острова, передает агентство Nation News.
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