Ученые заявили об исторической принадлежности Курил России

Географические карты времен Екатерины II свидетельствуют о том, Курилы исторически принадлежат России. Об этом рассказал профессор Института стран Востока на базе Института востоковедения РАН Анатолий Кошкин в ходе пресс-конференции.
«[На картах 1796 года] острова Кунашир, Итуруп и Шикотан закрашены в цвет Российской империи», — цитирует Кошкина telegram-канал «Раньше всех». По его словам, эти карты подтверждают, что Курилы исторически принадлежат России. Кошкин добавил, что Япония, несмотря на это, претендует на острова.
Ранее старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Алексей Токарев рассказал, что Курильские острова останутся «спорными территориями» для Японии. По его словам, Россия не расстанется с территориями. Токарев напомнил также, что Япония обсуждала с США возможность разрешить войскам НАТО расположиться на территории Японии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российский суверенитет над Курилами неоспорим, передает RT.
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