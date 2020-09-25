В России рекордное за три месяца число новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировали 7 212 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Последний раз подобные показатели наблюдались в конце июня.
«За последние сутки в России выявлено 7 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — сообщили в оперштабе, 108 пациентов с COVID-19 скончались, 4 317 выздоровели. Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 1 136 048 случаев заражения, 934 146 из них вылечились, 20 056 умерли.
На первом месте по числу новых заболевших находится Москва. Там обнаружили 1 560 зараженных. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург (+224). Третье место досталось Московской области (+208).
Среди регионов УрФО наибольшее число инфицированных за сутки выявили в ХМАО (+141), Следом идет Свердловская область (+137) и ЯНАО (+89). В Пермском крае нашли 74 зараженных, в Челябинской области — 72, в Тюменской области — 70. Самый низкий суточный прирост числа заболевших коронавирусом в Курганской области — 31.
Для того, чтобы оценивать волну заболеваний коронавирусной инфекцией, нужно соотнести количество инфицированных с числом вылечившихся от коронавируса, рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она считает, что вторая волна не наступила, несмотря на увеличение числа зараженных, пишут «Невские новости». Как отметил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, те, кто уже переболел коронавирусом, могут не делать прививки от COVID в текущем сезоне. У этих людей уже сформировался иммунитет.
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