У «Водного Союза» арестовали счета. Это отразится на всех жителях Кургана, но мэрия самоустранилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Счета курганского «Водного Союза» вскоре должны быть арестованы, городу грозит ЧС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

В отношении организации начнется исполнительное производство. Иск о взыскании долга подавал подрядчик «Водного Союза» — ООО «ПОЛИПЛАСТИК Урал». В 2019 году в Кургане проводился масштабный ремонт водопровода и канализации. Мэрия должна была выделить на это 230 млн рублей, но «Водный Союз» сэкономил и потратил 193 млн рублей, из них 72 млн полагались «ПОЛИПЛАСТИК Урал». Но после ремонтной кампании чиновники отказались выплачивать субсидию. Сейчас этот вопрос рассматривается в суде.

«Наша компания с пониманием относилась к отсрочкам по платежам, учитывая, что продукция предназначалась для решения социально значимой задачи — обеспечения качественного водоснабжения Кургана. Однако 72 млн рублей — существенная сумма для нашей организации», — говорит гендиректор «ПОЛИПЛАСТИК Урал» Николай Селин.

«Водный Союз» направил в мэрию Кургана письмо о сложившейся ситуации. «В своем ответе мэр Андрей Потапов посоветовал нам самостоятельно разобраться с этим вопросом», — отмечает гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников, добавляя, что именно власть города несет ответственность за водоснабжение горожан.

При аресте счетов «Водного Союза», деятельность компании будет полностью парализована. Бригады не смогут выезжать на ремонт, не на что будет закупать материалы для устранения аварий. «Самое страшное — мы не сможем приобрести химреагенты, которыми очищается и обеззараживается природная вода перед попаданием ее в водопроводную сеть Кургана. Проведение лабораторных исследований также будет остановлено. И тогда ЧС грозит всему городу», — добавляет Овсянников.

Дозвониться до главы Кургана Андрея Потапова не удалось. В мэрию направлен запрос.