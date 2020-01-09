Курганские коммунальщики судятся с мэрией из-за долгов в сотни миллионов рублей

Из-за долгов мэрии «Водный Союз» не может рассчитаться со своими подрядчиками за масштабный ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начались судебные разбирательства по иску «Водного Союза» к департаменту ЖКХ администрации города. Коммунальщики требуют от мэрии выплатить задолженность по субсидии за 2019 год — почти 230 млн рублей, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

За счет субсидии планировалось оплатить масштабный ремонт городских сетей: замену километра канализационного коллектора и трех километров водовода, питающего весь город. По соглашению, подписанному в начале прошлого года, 230 млн рублей мэрия должна была перечислить в июле 2019 года, однако по состоянию на 9 января 2020 года перечислено только 150 тысяч рублей.

На судебном заседании представители мэрии просили отложить рассмотрение заявления «Водного Союза», пока не завершится разбирательство об оспаривании предостережения УФАС. Несмотря на возражения представителей коммунального предприятия, арбитражный суд взял паузу до 14 января.

«Мы неоднократно заявляли, что отказ администрации Кургана платить по счетам ударит не только по „Водному Союзу“, но и по нашим подрядчикам и поставщикам, многие из которых находятся сейчас в очень тяжелом финансовом положении, так как выполняли работы на заемные средства», — прокомментировал ситуацию гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников. Он также напомнил, что компания только арендует сети, которые принадлежат администрации города.

Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за многомиллионных долгов мэрии жители Кургана могут остаться без воды: из-за судебных исков у коммунальщиков не останется денег на выплату зарплат, налогов и поддержание изношенного водопровода в рабочем состоянии.