Мэрия Кургана создала условия для коммунальной катастрофы

Мэрия Кургана не рассчиталась за ремонт изношенных сетей. Теперь это скажется на горожанах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Компания «Водный Союз», поставляющая курганцам чистую воду, проиграла суды своим подрядчикам. Мэрия Кургана не перечислила предприятию субсидию, которая должна была покрыть долги перед партнерами. Теперь «Водный Союз» может остаться без средств к существованию, устранять аварии будет не на что. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия.

Арбитражный суд Курганской области рассмотрел иск предприятия, поставившего «Водному Союзу» материалы в рамках масштабной ремонтной кампании в 2019 году. За выполненные работы ресурсники должны были получить субсидию из городского бюджета, однако мэрия деньги так и не перевела. Долг перед поставщиком составляет 72 млн рублей, и арбитражный суд присудил взыскать эти средства с «Водного Союза». Предприятие заплатит и неустойку в размере 655 тыс. рублей. Также 9 июня состоялось еще одно судебное заседание, на котором в пользу компании, поставлявшей трубы для водопровода, было принято решение о взыскании с «Водного Союза» более 4 млн рублей.

«Поскольку денег по соглашению о предоставлении субсидии в 2019 году от администрации Кургана так и не поступило, при начале исполнительного производства в отношении нашей компании деньги будут сняты со счетов „Водного Союза“. Это те средства, которые предназначены для оказания услуг населению», — прокомментировал генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников. В компании пояснили, что речь идет в том числе о средствах на ремонт сетей.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 года в Кургане проводились самые масштабные ремонтные работы на водопроводных и канализационных сетях за последние несколько десятков лет. Мэрия на эти цели должна была выделить 230 млн рублей. Но «Водному Союзу» удалось сэкономить и выполнить работы на 193 млн рублей. Сейчас в арбитражном суде Курганской области рассматривается вопрос о выплате субсидии от мэрии.

Износ сетей в Кургане близок к 100%, а у «Водного Союза», с учетом долгов, систематического недофинансирования отрасли, снижения властями тарифов практически не остается денег даже на устранение аварий. Также власти отказываются согласовывать предприятию инвестпрограмму. Все это может привести к новым длительным отключениям воды в домах зауральцев. В адрес администрации Кургана направлен запрос, ответ пока не поступил.