24 сентября 2020

Пропавший неделю назад 23-летний пермяк найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины нашли тело пермяка, гуляя в лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) найден мертвым 23-летний житель города Никита Панкратов. Молодой человек пропал 18 сентября, его поисками занимались местные спасатели, полиция и волонтеры. Спустя неделю тело пермяка случайно обнаружили местные жительницы, рассказал сотрудник Кунгурской службы спасения Иван Кобелев.

«Искали его неделю. Прочесали весь город, окрестности, но в итоге нашли в пятистах метрах от дома, где он жил. Пожилые женщины гуляли в лесу, наткнулись на него», — сказал Кобелев. Спасатель уточнил, что следы на теле погибшего указывали на то, что молодой человек покончил с собой.

Точные обстоятельства гибели Панкратова должна установить судмедэкспертиза. «Предсмертной записки при нем обнаружено не было», — отметил Кобелев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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