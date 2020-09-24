В Пермском крае не осталось не зараженных COVID-19 территорий

Власти края усиливают меры предосторожности в связи с ростом зараженных Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае не осталось территорий, где нет зараженных коронавирусом жителей. До недавнего времени таковой оставался Косинский муниципальный округ. По данным на 25 сентября, там выявлен первый зараженный COVID-19, указано на сайте краевого правительства.

«Случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Косинском муниципальном округе», — информирует пресс-служба правительства края. Всего в регионе выявлено 9448 инфицированных коронавирусом (+74 за сутки). Больше всего зараженных (43) в Перми.

В связи с ростом числа заразившихся, который наблюдается последние дни, краевые власти усиливают меры предосторожности: под особым контролем оперштаба — масочный режим и социальная дистанция. Также вводится обязательная самоизоляция для прибывающих из-за границы в Пермский край граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, они должны находиться дома до тех пор, пока не получат результаты теста на COVID-19.