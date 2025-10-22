На СВО погиб 35-летний рядовой из Пермского края

Бойца проводят в последний путь 24 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб рядовой из Прикамья Иван Мальцев. По данным мэрии Сивинского округа, бойцу в этом году должно было исполниться 36 лет.

«На СВО 15 марта 2025 года при выполнении боевой задачи трагически погиб наш земляк, рядовой Иван Мальцев 07.12.1989 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким героя», — указано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом проведут 24 октября в ДК деревни Большое Самылово. Церемония начнется в 11:00, митинг — в 11:30.

