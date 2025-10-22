У каждого района есть свои преимущества Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми за последнее десятилетие рынок жилой недвижимости значительно изменился. Спальные районы становятся популярнее, и цены на квартиры там растут быстрее, чем в центре. URA.RU поговорило с участниками рынка, чтобы выяснить в каком районе выгоднее покупать жилье.

«Потребитель при выборе недвижимости исходит из собственных пожеланий и предпочтений. Если рассматривать рынок первичной недвижимости, то можно сказать, что благодаря различным государственным программам по поддержке строительной индустрии происходит увеличение масштабов жилищного строительства», — рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Пермского Политеха, руководитель магистратуры «Девелопмент и управление недвижимости» Ирина Алексеева.

КРТ

Агент по недвижимости пермской компании «Максимум», учащаяся магистратуры Пермского Политеха по направлению «Девелопмент и управление недвижимостью» Екатерина Кашина отметила, что в городе становится больше проектов комплексного развития территорий (КРТ). То есть девелоперы возводят не только многоквартирные дома, но и школы, детские сады, поликлиники, скверы, парки и дороги. Чаще всего по КРТ строят жилье в Мотовилихинском, Дзержинском и Пермском районах.

Продолжение после рекламы

Точечная застройка

В центральные районы Ленинский и Свердловский отличаются обилием точечной застройки. По мнению Ирины Алексеевой, она ухудшает внешний вид города и повышает нагрузку на школы и детские сады. Также проблема массовой точечной застройки остро стоит Индустриальном и Кировском (микрорайонах Нижняя Курья, Судозавод) районах.

Для семей с детьми

По словам Екатерины Кашиной, наиболее привлекательными локациями для семей с детьми являются Орджоникидзевский, Кировский и Пермский районы. Среди причин популярности этих районов агент по недвижимости отмечает низкую плотность населения и наличие новых жилых комплексов комфорт-класса. «Развитие дорожной сети, социальной инфраструктуры, мест притяжения населения в совокупности с потребностями промышленных предприятий в квалифицированных кадрах повышают спрос на жилье более высокого уровня в отдаленных районах города», — добавила собеседница агентства.

Самые дорогие локации

По данным экспертов «Циан Аналитики», в октябре 2025 года самые дорогие квартиры на первичном рынке предлагают в Ленинском (205 тысяч рублей за квадратный метр), Дзержинском (168,3 тысячи рублей) и Индустриальном (163,9 тысячи рублей) районах. На вторичном тоже лидирует Ленинский (183,8 тысячи рублей), а на втором месте — Свердловский (130,9 тысячи рублей).

«Цены зависят, во-первых, от удаленности от центра города, во-вторых, от близости крупных промышленных предприятий, работники которых, как правило, приобретают квартиры в таких домах, в-третьих, от наличия доступного транспорта и развития социальной инфраструктуры. Это же работает и для вторичного рынка: наиболее дорогие и привлекательные центральные районы города: Ленинский, Свердловский (микрорайон Центр и Островский)», — подчеркнула Ирина Алексеева.

Ученая отметила, что Мотовилихинский и Индустриальный популярны благодаря развитой инфраструктуре, хорошей транспортной доступности и близости крупных предприятий. Дзержинский район пользуется спросом из-за расположения. Он находится близко к центру города, но цены там как в Индустриальном. «Возможно, в ближайшее время микрорайон Заостровка станет еще более востребованным», — уточнила Ирина Алексеева.

Бюджетные районы

К самым бюджетным локациям на обоих рынках относятся Кировский и Орджоникидзевский районы. По данным «Циан Аналитики», новостройки в Кировском районе в среднем продают за 125 тысяч рублей за «квадрат», а «вторичку» — за 95,5 тысячи рублей. В Орджоникидзевском строящиеся жилье оценивают в 127 тысяч рублей, а готовое — в 83,3 тысячи рублей. При этом новостройки в Орджоникидзевском районе с октября 2024 года подорожали больше всего — на 25%.

Продолжение после рекламы

По словам Екатерины Кашиной, эти районы расположены дальше от центра, поэтому менее популярны, и цена квадратного метра там ниже. Максимально дешевое жилье в находится в отдаленных микрорайонах Голованово, Новый Крым. Также к бюджетным локациям агент по недвижимости относит микрорайон Крохалева и Солдатова в Свердловском районе.