Глава Минстроя и свердловский губернатор встретились в монастыре

Отправной точкой визита Якушева и Куйвашева в Верхотурье стал Свято-Николаевский монастырь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Открытие реконструированной центральной площади Верхотурья при участии главы Минстроя РФ Владимира Якушева и свердловского губернатора Евгения Куйвашева совпало с праздником обретения мощей святого Симеона Верхотурского. Министр и глава региона посетили Свято-Николаевский монастырь, где встретились с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

Глава митрополии рассказал, что обитель переживает второе рождение. С 2018 года восстановлением святыни занимается Фонд Святой Екатерины. А с 2019 года в проект включилось правительство Свердловской области. За это время удалось выполнить часть реставрационных работ, однако многое еще предстоит доделать. В настоящее время разрабатывается проектная документация. Восстановление сердца духовной столицы Урала — Свято-Николаевского монастыря — идёт в режиме государственно-частного партнерства.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел праздничную службу в монастыре Фонд святой Екатерины

«Верхотурье — это уникальное место, небольшой город, на территории которого насчитываются около ста объектов культурного наследия. В их числе — самый маленький в России кремль с Троицким собором и известные во всем мире Николаевский и Покровский монастыри. Специально для развития Верхотурья мы разработали и реализуем программу по формированию туристско-рекреационной зоны „Духовный центр Урала“. Наша задача — сохранить историю этого места, дать жизнь новым туристическим проектам, создать инфраструктуру, удобную для гостей и для местных жителей. Работа идет при поддержке благотворителей, неравнодушных к сохранению духовных ценностей. Так, при участии Фонда Святой Екатерины с 2018 года ведется реставрация Свято-Николаевского мужского монастыря», — сказал Евгений Куйвашев.

В празднике приняли участие сотни верующих Фонд святой Екатерины

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев подчеркнул, что фонд продолжает курировать восстановление храмов и зданий Свято-Николаевского мужского монастыря: «В 2018 и 2019 годах мы восстановили по сути облик монастыря, проделана большая работа. Впервые в истории этого монастыря разрабатывается полноценный проект реконструкции Крестовоздвиженского собора, проект, аналогов которого нет в Свердловской области».

В конце мероприятия в небо взвились десятки воздушных шаров Фонд святой Екатерины

Как писало URA.RU, фонд также поддерживает Симеоновский крестный ход, маршрут которого насчитывает 180 км и завершается в Свято-Николаевском монастыре. В этом году, как и в прошлом, участники крестного хода пронесли икону Святой Екатерины весь путь.