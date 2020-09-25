Медики раскрыли, сколько еще людей умрет от коронавируса

Прежде чем эффективная вакцина от коронавируса станет массово доступной, от COVID-19 могут умереть до двух миллионов человек. Такой сценарий не исключает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие 9 месяцев», — цитирует Райана РИА «Новости». Так представитель Всемирной организации здравоохранения ответил на вопрос о том, может ли количество жертв достигнуть 2 миллионов до того, как вакцина от коронавируса станет массово доступной.
По его словам, ВОЗ отмечает проблемы с производством, финансированием и проверкой вакцин. При этом Райан уточнил, что число смертей среди пациентов с COVID-19 снижается. Он добавил, что мир должен извлечь уроки из предыдущих девяти месяцев, чтобы предотвратить новые смерти от коронавируса.
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 32 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса (США). Умерли 979 388 пациентов с COVID-19. Выздоровели с начала пандемии свыше 22 миллионов заболевших, передает «Национальная служба новостей».
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