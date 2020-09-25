25 сентября 2020

Стало известно, как на учениях сбили российский истребитель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Истребитель Су-30 был случайно сбит на учениях (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Истребитель Су-30 был случайно сбит на учениях в Тверской области во время выполнения фигуры высшего пилотажа. В воздушное судно было выпущено пять снарядов.

«Имитация воздушного боя проходила на средних и больших высотах. Огонь по Су-30 был открыт, когда выполнялась „ракушка“ — одна из традиционных фигур высшего пилотажа. Освоение и использование таких маневров расширяет боевые возможности истребителя и пилота в воздухе», — сообщает РЕН ТВ.

Атакуемый экипаж в момент ЧП находился в верхней части фигуры. В истребитель было выпущено пять снарядов, после чего сработала сигнализация об отказе гидросистемы. Летчики катапультировались, а самолет рухнул на землю. По предварительным данным, причиной активации «главного калибра» могла стать техническая неисправность.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...