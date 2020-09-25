Стало известно, как на учениях сбили российский истребитель

Истребитель Су-30 был случайно сбит на учениях в Тверской области во время выполнения фигуры высшего пилотажа. В воздушное судно было выпущено пять снарядов.
«Имитация воздушного боя проходила на средних и больших высотах. Огонь по Су-30 был открыт, когда выполнялась „ракушка“ — одна из традиционных фигур высшего пилотажа. Освоение и использование таких маневров расширяет боевые возможности истребителя и пилота в воздухе», — сообщает РЕН ТВ.
Атакуемый экипаж в момент ЧП находился в верхней части фигуры. В истребитель было выпущено пять снарядов, после чего сработала сигнализация об отказе гидросистемы. Летчики катапультировались, а самолет рухнул на землю. По предварительным данным, причиной активации «главного калибра» могла стать техническая неисправность.
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