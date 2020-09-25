В России определили участницу «Детского Евровидения-2020»

В 2020 году Россию на «Детском Евровидении» будет представлять одиннадцатилетняя София из Санкт-Петербурга. Она победила на национальном отборе международного конкурса с песней «Мой новый день».
«Решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей», — сообщило агентство ТАСС. За право представить страну на конкурсе соревновались 11 участников в возрасте от 9 до 14 лет. Отбор организовала Академия Игоря Крутого.
В этом году из-за пандемии коронавируса «Детское Евровидение» пройдет в формате телемоста. Ведущие разместятся в студии в Варшаве, а бороться за победу будут участники из 13 стран — России, Белоруссии, Грузии, Армении, Франции, Нидерландов, Мальты, Казахстана, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.
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