25 сентября 2020

В России определили участницу «Детского Евровидения-2020»

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В России завершился этап отбора на «Детское Евровидение» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2020 году Россию на «Детском Евровидении» будет представлять одиннадцатилетняя София из Санкт-Петербурга. Она победила на национальном отборе международного конкурса с песней «Мой новый день».

«Решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей», — сообщило агентство ТАСС. За право представить страну на конкурсе соревновались 11 участников в возрасте от 9 до 14 лет. Отбор организовала Академия Игоря Крутого.

В этом году из-за пандемии коронавируса «Детское Евровидение» пройдет в формате телемоста. Ведущие разместятся в студии в Варшаве, а бороться за победу будут участники из 13 стран — России, Белоруссии, Грузии, Армении, Франции, Нидерландов, Мальты, Казахстана, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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