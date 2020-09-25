25 сентября 2020

Массовая вакцинация не сможет победить коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, вакцина от коронавируса, гам-ковид-вак, прививка от ковид
Вакцины не могут просто уничтожить вирус, отметила Анджела Расмуссен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус останется с людьми даже после массовой вакцинации, однако станет обычным респираторным заболеванием. С таким прогнозом выступили несколько ученых.

«Люди думают, что вакцины автоматически уничтожают вирусы. Но это не так», — приводит заявление вирусолога Анджелы Расмуссен изданию Politico «РЕН ТВ».

Однако со временем вакцины от COVID станут более стойкими, как и иммунитет населения, полагают ученые. Благодаря этому, в будущем коронавирус не будет приносить столько проблем. Профессор вакцинологии из Медицинской школы Икана Флориан Краммер предположил, что в будущем вакцинация от COVID-19 будет проводиться в детстве, что позволит улучшить иммунный ответ на вирус.

В последние недели по всему миру растет число заболеваний коронавирусом. В России 25 сентября отчитались о 7 212 новых случаях заражения. Это стало рекордом с июня.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...