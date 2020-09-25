Массовая вакцинация не сможет победить коронавирус

Коронавирус останется с людьми даже после массовой вакцинации, однако станет обычным респираторным заболеванием. С таким прогнозом выступили несколько ученых.
«Люди думают, что вакцины автоматически уничтожают вирусы. Но это не так», — приводит заявление вирусолога Анджелы Расмуссен изданию Politico «РЕН ТВ».
Однако со временем вакцины от COVID станут более стойкими, как и иммунитет населения, полагают ученые. Благодаря этому, в будущем коронавирус не будет приносить столько проблем. Профессор вакцинологии из Медицинской школы Икана Флориан Краммер предположил, что в будущем вакцинация от COVID-19 будет проводиться в детстве, что позволит улучшить иммунный ответ на вирус.
В последние недели по всему миру растет число заболеваний коронавирусом. В России 25 сентября отчитались о 7 212 новых случаях заражения. Это стало рекордом с июня.
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