Перестановки в Совфеде создали кадровую проблему для Госдумы

Госдума РФ готовится к приходу новых депутатов. После единого дня голосования 13 сентября в нижней палате парламента обновятся составы нескольких фракций.
По данным «
В Совет Федерации также переходит депутат от фракции КПРФ Александр Некрасов. Мандат может получить следующий за ним в избирательном списке партии депутат Костромской облдумы Валерий Ижицкий. Однако по данным издания, руководство компартии ведет с Ижицким переговоры и хочет, чтобы он уступил место кому-то из однопартийцев. Сам Ижицкий заявил, что согласиться отказаться от мандата по просьбе партии. В КПРФ думают над тем, чтобы отдать мандат Вадиму Кумину, которого называют одним из спонсоров партии. При этом источник из окружения Кумина опроверг эти сообщения.
Мандат скончавшегося от коронавируса Вахи Агаева может быть передан бывшему губернатору Иркутской области Сергею Левченко, считает источник издания. Эту информацию подтвердили в центральном аппарате КПРФ. Другой инсайдер заявил, что мандат может перейти экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину для раскрутки перед выборами в Госдуму в 2021 году.
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