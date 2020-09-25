25 сентября 2020

Перестановки в Совфеде создали кадровую проблему для Госдумы

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Перестановки в Госдуме пройдут после единого дня голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума РФ готовится к приходу новых депутатов. После единого дня голосования 13 сентября в нижней палате парламента обновятся составы нескольких фракций.

По данным «Коммерсанта», кресло вице-спикера Госдумы от «Справедливой России» Ольги Епифановой, переходящей в Совет Федерации, может достаться депутату Игорю Ананских. «Источник сказал, что пост может достаться депутату Ананских, объясняя это тем, что у него с лидером партии сложились хорошие отношения. Окончательное решение Сергей Миронов примет на следующей неделе», — пишет издание со ссылкой на источники в партии. При этом мандат Епифановой, по данным издания, может достаться руководителю фракции «Справедливой России» в Архангельском областном собрании Ирине Чирковой.

В Совет Федерации также переходит депутат от фракции КПРФ Александр Некрасов. Мандат может получить следующий за ним в избирательном списке партии депутат Костромской облдумы Валерий Ижицкий. Однако по данным издания, руководство компартии ведет с Ижицким переговоры и хочет, чтобы он уступил место кому-то из однопартийцев. Сам Ижицкий заявил, что согласиться отказаться от мандата по просьбе партии. В КПРФ думают над тем, чтобы отдать мандат Вадиму Кумину, которого называют одним из спонсоров партии. При этом источник из окружения Кумина опроверг эти сообщения.

Мандат скончавшегося от коронавируса Вахи Агаева может быть передан бывшему губернатору Иркутской области Сергею Левченко, считает источник издания. Эту информацию подтвердили в центральном аппарате КПРФ. Другой инсайдер заявил, что мандат может перейти экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину для раскрутки перед выборами в Госдуму в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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