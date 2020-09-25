25 сентября 2020

Познер назвал тех, кто заставляет американцев бояться России

© Служба новостей «URA.RU»
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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, познер владимир
Американские и российские СМИ необъективно рассказывают о проблемах двух стран, отметил Владимир Познер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американские СМИ показывают обществу необъективную картину об РФ, также, как российские коллеги делают с Америкой. Из-за этого американцы с опаской относятся к заокеанскому соседу. С таким мнением выступил журналист Владимир Познер.

В российских СМИ зачастую показывают проблемы, существующие в США, без объяснения причин, заметил Познер. «То же самое происходит в Америке. Там показывают отрицательные картинки о России. И там тоже нас опасаются может быть, даже в большей степени, чем мы их», — заявил Познер «Комсомольской правде».

При этом в Америке существует не только государственные, но и частные крупные телекомпании, напомнил журналист. Однако в сложившихся политических условиях частные и государственные организации имеют примерно одинаковую риторику. Такая позиция, по мнению Познера, может привести к агрессии и недоверию общества к средствам массовой информации.

Ранее Владимир Познер сделал прогноз на грядущие выборы президента США. По его мнению, если действующий глава государства Дональд Трамп проиграет гонку, то он сделает все, чтобы не дать своему сопернику Джо Байдену занять президентское кресло, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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