В России обновили перечень школьных учебников

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Федеральный перечень учебников будет актуален в течение пяти лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство просвещения РФ утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Он будет актуален в течение пяти лет.

«Установить, что учебники из числа учебников, входящих в федеральный перечень учебников… включаются в федеральный перечень…», — приводит слова из документа ведомства РИА «Новости». В перечне появилось новшество в виде разделения его на две части — допущенные и рекомендованные для использования в аккредитованных школах и колледжах страны.

Кроме того, в перечне для учебников, напечатанных на государственных языках республик или народов России, указан соответствующий язык. Также выделены учебники для углубленного изучения предметов и использования при обучении детей с ограниченными возможностями. Всего в новом перечне 1 555 учебников.

Ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в школах спокойная эпидемиологическая ситуация. Он подчеркнул, что вспышек заболеваний в образовательных учреждениях зафиксировано не было, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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