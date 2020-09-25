В Тюменской области продлен карантин

Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за пандемии коронавируса, будет продлен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Режим повышенной готовности будет продлен в Тюменской области», — сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Показатель заболеваемости в области — 601,9 случая на 100 тысяч населения. Это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. При этом в штабе не уточнили, до какого числа продлен режим ограничений.
Моор также поручил ужесточить контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте, местах массового скопления людей и на предприятиях. Отмечается, что 28 сентября в области начнут работать усиленные группы из сотрудников правоохранительных органов — они будут контролировать соблюдение требований санитарной безопасности.
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