25 сентября 2020
24 сентября 2020

В Тюменской области продлен карантин

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Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, маски, эпидемия, автобус, медицинская маска, виды екатеринбурга, коронавирус, пандемия коронавируса
Жители Тюменской области должны использовать маски в общественном транспорте Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за пандемии коронавируса, будет продлен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Режим повышенной готовности будет продлен в Тюменской области», — сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Показатель заболеваемости в области — 601,9 случая на 100 тысяч населения. Это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. При этом в штабе не уточнили, до какого числа продлен режим ограничений.

Моор также поручил ужесточить контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте, местах массового скопления людей и на предприятиях. Отмечается, что 28 сентября в области начнут работать усиленные группы из сотрудников правоохранительных органов — они будут контролировать соблюдение требований санитарной безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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