Вакцина от коронавируса не спасает в первые три недели

Антитела к коронавирусной инфекции формируются уже в течение двух недель после первого ввода вакцины «Вектора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После ввода вакцины против коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», защитный титр антител формируется на 21-е сутки. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

По словам Максютова, после введения вакцины детектируемый уровень антител к вирусу формируется на 14-е сутки. «При этом защитный титр антител формируется уже после второй иммунизации. Интервал между ними — 21 сутки», — приводит его слова ТАСС. Он добавил, что «Вектор» хочет ввести в гражданский оборот два варианта своей вакцины против COVID-19. При этом, подчеркнул Максютов, при определенных условиях иммунной системы, если человек тяжело переболел COVID-19, возможна выработка пожизненного иммунитета.

Ранее сообщалось, что регистрацию вакцины от центра «Вектор» планируют завершить к 15 октября, пишет RT. В то же время партию вакцины «Вектора», для расширенных клинических исследований могут выпустить в ноябре этого года, передает агентство Nation News.