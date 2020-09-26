В России создают партию имени Лимонова

Писатель Эдуард Лимонов умер в марте 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидеры незарегистрированной партии «Другая Россия» приняли решение о самороспуске. Вместо нее будет создана новая партия — «Другая Россия Э.В. Лимонова», названная в честь российского писателя.

«Мы начинаем наш путь к регистрации новой партии, независимой политической партии «Другая Россия Э.В. Лимонова», — заявила на съезде партии руководитель московского отделения Ольга Шалина. Она объяснила, что последователи Лимонова считают важным «закрепить имя писателя в названии действующей живой политической организации». Партию «Другая Россия» Лимонов учредил в июле 2010 года после запрета Национал-большевистской партии, напоминает «Национальная служба новостей».

Шалина призналась, что смерть писателя в марте 2020 года стала тяжелой утратой. Но последователи Лимонова считают, что они «должны принять эту реальность и шагнуть в будущее». Ожидается, что учредительный съезд новой партии пройдет до конца этого года.

Эдуард Лимонов умер 17 марта на 78-м году жизни. Члены партии «Другая Россия» заявили, что писатель скончался от онкологического заболевания. Позже URA.RU сообщало, что Лимонов успел оставить для россиян кое-что важное перед смертью.