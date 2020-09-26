Уволенных со службы военных заставят вернуть деньги за подготовку

Государству станет проще взыскать с военных деньги за подготовку
Список оснований для увольнения военнослужащих, предусматривающих возмещение ими затрат на подготовку, будет расширен. Соответствующий законопроект 26 сентября в Госдуму внесло правительство РФ. Текст документа опубликован в думской электронной базе.
«Перечень оснований досрочного увольнения военнослужащего с военной службы по „негативным“ основаниям не является исчерпывающим», — отмечается в пояснительной записке. По новым правилам, которые предлагают принять авторы законоппроекта, военнослужащему придется компенсировать затраты, если он был уволен:
- В случае утраты доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении.
- В связи с утратой доверия к военнослужащему, являющемуся командиром, со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении.
- Из-за лишения военнослужащего допуска к гостайне за нарушение закона.
- При увольнении в связи с несоответствием требованиям, неисполнением обязанностей, нарушением запретов, установленных в законе о воинской службе или службе в органах ФСБ.
- После отказа проходить тест на наркотики или совершения административного правонарушения, связанного с их употреблением.
Ранее в Севастополе ФСБ задержала военнослужащего Черноморского флота по подозрению в передаче украинской разведке государственной тайны, пишет РАПСИ. Военного поместили под стражу.