Несколько студентов получили травмы после ЧП в лифте Фото: Анна Майорова © URA.RU

В одном из корпусов Московского финансово-юридического университета упал и застрял лифт со студентами. Несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

Пресс-секретарь университета Екатерина Исаева подтвердила, что инцидент произошел 24 сентября. Но по ее словам, лифт не упал, а остановился по вине самих учащихся: в кабину, рассчитанную на 12 человек, набились больше 20 студентов. «По причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъемности произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа», — заявила Исаева РИА «Новости».

Сами пострадавшие студенты МФЮУ в социальных сетях пишут, что во время происшествия руководство вуза запретило им открывать двери, угрожая отчислением и взысканием денег за порчу лифта. А МЧС вызывать не торопились, чтобы «не портить репутацию» учреждения. Некоторые студенты жаловались на нехватку кислорода. Двери кабины выломали учащиеся, которые находились снаружи.

Столичный следственный комитет РФ начал доследственную проверку после того, как сообщения о ЧП появились в СМИ. «Из информационного сообщения следует, что в московском вузе лифт со студентами упал и застрял. Несколько студентов доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщается на сайте ведомства. Следователи изучают все обстоятельства инцидента.

В университете утверждают, что лифт застрял по вине студентов telegram-канал «360tv.ru»