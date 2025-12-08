Только познакомились и уже мертвы: поиски молодой пары закончились трагедией

По одной из версий, девушка могла случайно упасть в воду, а парень кинулся ее спасать Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Жуткая находка 6 декабря всколыхнула тихую гладь Волги: из воды на Новой набережной Саратова извлекли тела двух молодых людей, 21-летнего Дениса и 19-летней Виолетты. Их искали больше недели: с 29 ноября ребята числились пропавшими, и родные еще надеялись на чудо. Но надежда рухнула, когда река вернула их тела, пишет «КП».

Смерть при загадочных обстоятельствах

Следственная группа СК России по Саратовской области прибыла на место сразу. Подробности пока остаются неясными: судмедэксперты приступили к исследованию, чтобы установить точную причину смерти. Уголовное дело, заведенное еще в период поисков по статье «Убийство», продолжают расследовать.

По данным местных журналистов, на которых ссылается «КП», родные погибших склонны считать, что трагедия могла быть несчастным случаем. Следов насилия на телах, по предварительным данным, не обнаружено. Однако полная картина событий пока не складывается: слишком много противоречий.

Первоначальная версия — будто Виолетта оступилась и упала в воду, а Денис бросился спасать девушку, — выглядит непродуманной. Ранее в центре города нашли мусорный контейнер, в котором находились их документы и часть одежды. Вещи оказались сильно испачканы, и этот факт не позволяет поверить в случайное падение. Логика проста: молодые не могли сначала избавиться от личных вещей, а потом неожиданно оказаться в реке. Расследователям предстоит восстановить хронологию их последних часов, чтобы понять, как развивались события на самом деле.

Исчезли сразу после знакомства

Знакомые рассказывают, что Денис и Виолетта познакомились всего за три дня до исчезновения — 26 ноября, в компании общих друзей. Между ними вспыхнула симпатия: они сразу начали проводить вместе много времени. 28 ноября девушка оставила телефон подруге и ушла гулять с Денисом. Последний раз их видели живыми ранним утром 29-го, на пересечении улиц Московской и Вольской, недалеко от места проживания.