Эксперты из разных стран расскажут россиянам, как бороться с фейками

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) 9 декабря проведет третий вебинар, где эксперты расскажут об инструментах для борьбы с фейками в медиа. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Международная ассоциация по фактчекингу проведет третий открытый образовательный вебинар, посвященный инструментам противодействия дезинформации в традиционных и новых медиа», — говорится в сообщении пресс-службы GFCN. Отмечается, что на онлайн-сессии участники узнают об отличиях и сходствах к подходам выявления и опровержения фейков в разных медиасредах.

Вебинар начнется в 12:00 мск 9 декабря, участие для всех открытое и бесплатное. Подключиться можно по ссылке. Доклад «Опыт борьбы с фейками в информационном агентстве ТАСС: разбор реальных кейсов» представит помощник гендиректора по международному взаимодействию российского информагентства Елизавета Казакова. С темой «Мир классических и новых медиа: сходства и отличия в борьбе с фейками» выступит журналист и геополитический аналитик из США Кристофер Хелали. Опытом борьбы с фейками также поделится исследователь и преподаватель Высшей школы журналистики в Алжире Рима Руиби.

