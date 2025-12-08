Владимир Сулимов был актером театра и кино, режиссером и преподавателем Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

На 90‑м году жизни скончался народный артист России, профессор Владимир Сулимов. Он играл и ставил спектакли в Театре имени Моссовета, снимался в кино, а также обучал десятки российских артистов, в числе которых Дмитрий Назаров, известный по телесериалу «Кухня». Главные спектакли и фильмы Сулимова, подробности о его жизни и кадры из кинокартин с его участием — в материале URA.RU.

Скончался на 90-м году жизни

Кадр из фильма «Живой труп», в котором сыграл Сулимов Фото: Живой труп (1987)/СССР/ Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ/Режиссеры Борис Щедрин, Надежда Марусалова

О смерти народного артиста сообщили в Театре им. Моссовета 8 декабря. Ему было 89 лет.

«Театр Моссовета постигла горькая утрата. Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова», — говорится в сообщении telegram-канала театра.

Биография артиста

Окончил Высшее театральное училище им. Щепкина и затем преподавал при Малом театре на курсах В.И.Коршунова Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Родился артист 1 июня 1936 года, в 1958 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина в мастерской советского режиссера Леонида Волкова. В 1958-1959 гг. работал артистом Русского драматического театра им. Крупской (ныне — Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова или Государственный национальный русский театр драмы им. Ч. Айтматова) в городе Фрунзе (ныне — Бишкек).

С 1960 года перешел на работу в Театр им. Моссовета. С 1969 года стал преподавать актерское мастерство в Высшем театральном училище им. Щепкина при Малом театре на курсах актера и режиссера Виктора Коршунова. В 2010 стал худруком курса и профессором.

Ученики и награды

Также работал на радио и телевидении, снимался в кино. У Владимира Сергеевича было более 150 учеников, восемь выпусков русских артистов и два выпуска из Южной Кореи, около 20 дипломных спектаклей. Среди его учеников были такие артисты, как Лариса Гребенщикова, Александр Домогаров, Дмитрий Назаров (шеф-повар Виктор Баринов из сериала «Кухня»).

За заслуги в области театрального искусства в 1979 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1998 году, за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства, — звание Народного артиста Российской Федерации. В 2007 году был награжден Орденом Почета за заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Карьера в кино

Владимир Сулимов запомнился ярким артистом театра и преподавателем, хотя в его карьере есть и кинокартины. Впервые появился на экране в 1972 году — в фильме-спектакле «Шторм». Впоследствии сыграл в телевизионных версиях наиболее значимых спектаклей Театра им. Моссовета.

На широком экране его дебютом стал историко-революционная картина «Мятежный „Орионъ“». Снимался в «Дальше — тише» 1978 года, «Живой труп» 1987 года, «Чернов» 1990 года,»Орнифль, или сквозной ветерок» 1993 года.

Был задействован и в современном кинематографе. Сулимов был занят в сериалах «Огни большого города», который выходит с 2009 года, а также фильмах «Тюрьма особого назначения» 2006 года, «Возвращение Титаника 2» 2004 года, «ЧС» 2012 года. Играл чаще всего в кинокартинах в жанрах драмы, комедии, мелодрамы.









1/3 Кадр из фильма «Мятеж» Фото: Мятеж (1968)/СССР/Режиссер Алексей Зубов

Самые яркие роли Сулимова

На сцене театра Сулимов сыграл более 70 ролей Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

В театральной карьере артиста — роли на сцене и в кресле режиссера спектаклей. В Театре им. Моссовета сыграл более 70 ролей и поставил несколько спектаклей. На момент смерти Сулимова, на сайте театра еще значились спектакли с его участием, среди них: «Р. Р. Р.» («Преступление и наказание»). Также он был занят в спектаклях «Ошибки одной ночи» , «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Фома Опискин» по Федору Достоевскому и «Царство отца и сына» по Алексею Толстому.