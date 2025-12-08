Военкор Коц сравнил слова Долиной о Лурье с обвинением жертвы изнасилования

Долина утверждает, что передала полученные от сделки 112 миллионов рублей мошенникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявления Ларисы Долиной, которая в иске к Полине Лурье, покупательнице ее квартиры, указала, что та сама была неразумной, купив у нее квартиру, сравнимы с обвинением в адрес жертвы изнасилования. Такое сравнение сделал российский военный корреспондент Александр Коц в свих соцсетях.

Военкор решил прокомментировать информацию о том, что певица Лариса Долина направила покупательнице своей квартиры Полине Лурье иск, в котором указала на неосмотрительность последней. «Ну типа как после изнасилования говорят: „Сама виновата, юбка слишком короткая“», — написал Коц в своем telegram-канале.