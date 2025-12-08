Военкор Коц сравнил слова Долиной о Лурье с обвинением жертвы изнасилования
Долина утверждает, что передала полученные от сделки 112 миллионов рублей мошенникам
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Заявления Ларисы Долиной, которая в иске к Полине Лурье, покупательнице ее квартиры, указала, что та сама была неразумной, купив у нее квартиру, сравнимы с обвинением в адрес жертвы изнасилования. Такое сравнение сделал российский военный корреспондент Александр Коц в свих соцсетях.
Военкор решил прокомментировать информацию о том, что певица Лариса Долина направила покупательнице своей квартиры Полине Лурье иск, в котором указала на неосмотрительность последней. «Ну типа как после изнасилования говорят: „Сама виновата, юбка слишком короткая“», — написал Коц в своем telegram-канале.
Ранее социологи «Робовокса» и «ОнИн» выяснили, что 93,8% россиян в подобных спорах считают, что квартира должна оставаться у добросовестного покупателя и он не должен нести ответственность за ошибки продавца. Конфликт возник после того, как в 2024 году Долина, став жертвой телефонных мошенников, продала квартиру Полине Лурье, а затем оспорила сделку, заявив, что не осознавала своих действий; дело сейчас рассматривает Верховный суд.
Материал из сюжета:Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.