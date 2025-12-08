Суд вернул России стратегический порт, выведенный из госсобственности в 90-х

Сумма кредита составляла 2,5 млрд рублей (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Арбитражный суд Краснодарского края признал, что ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», имеющее стратегическое значение для безопасности страны, незаконно выбыло из государственной собственности еще в середине 1990‑х годов. Основанием для вывода активов стал кабальный кредитный договор, заключенный в 1994 году. Об этом говорится в мотивировочной части судебного решения.

Суд постановил вернуть портовый имущественный комплекс в собственность РФ. Речь идет о ключевой инфраструктуре в Туапсе, включающей землю, причалы и объекты производственной и логистической базы. Изначально имущество принадлежало рыбколхозу «Родина» и одноименному государственному рыбзаводу. Однако в результате фиктивной кредитной схемы весь имущественный комплекс оказался у коммерческих структур, а затем — под контролем группы лиц с участием иностранных инвесторов. «С целью незаконного вывода государственного имущества 07.12.1994 бывшим руководителем рыбколхоза „Родина“ с Южно-Черноморским коммерческим банком заключен кабальный кредитный договор», — говорится в тексте решения суда.

Сумма кредита составляла 2,5 млрд рублей с ежемесячной уплатой процентов по ставке 190% годовых. При просрочке платежей ставка возрастала до 380% годовых. В обеспечение возврата кредита были заложены основные активы предприятия. При этом соответствующий имущественный комплекс относился к объектам, подлежащим изъятию из оборота и не подлежащим отчуждению из государственной собственности.

Продолжение после рекламы

Ранее арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и постановил передать в собственность государства стратегическое предприятие «Туапсинский морской коммерческий порт», принадлежавшее лицу, которого правоохранительные органы относят к участникам преступной группы. В ходе проверки надзорное ведомство пришло к выводу, что структуры, подконтрольные владельцу актива Шахлару Новрузову, помимо законной деятельности, были задействованы в организации транзита запрещенных грузов. Решением суда в доход государства обращены четыре стратегических актива: ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), ООО «Предприятие ТМКП», ООО «Дар Фрут» и ООО «Темрюкский морской перегрузочный терминал».