Музыкант нашел у дома бездомных котят и теперь ищет им новых хозяев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант, член «Партии роста» Сергей Шнуров приютил трех бездомных котят. Сейчас шоумен ищет животным новых хозяев.

«Сегодня утром рядом с домом обнаружил трех котят, отдам в хорошие руки. До этого выведу глистов, накормлю и обласкаю», — заявил сам Шнуров на своей странице в Instagram. На видео музыкант сидит рядом с котятами и миской с водой. Всем, кому приглянулись малыши, шоумен просит написать ему в личные сообщения.

Обычно Шнуров делится со своими подписчиками стихотворениями собственного сочинения на актуальные темы. Например, на протесты в Белоруссии, митинги в Хабаровске или кокаине в российском посольстве в Аргентине. В феврале Шнуров вступил в Партию роста, напоминает RT. По его словам, решение заняться политикой было бескорыстным, он намерен совмещать политическую деятельность с творчеством.

На этой неделе россияне уже могли получить домашнее животное из рук знаменитости. Несколько дней назад продюсер Максим Фадеев предложил своим подписчикам в Instagram забрать котенка по имени Мальфа. Позже он уточнил, что зверек нашел свой дом.