Шнуров отреагировал на новые данные о «кокаиновом деле»

Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение в Instagram Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант, член «Партии роста» Сергей Шнуров отреагировал на новость о том, что кокаин, который был обнаружен в российском посольстве в Аргентине, якобы мог предназначаться для депутатов Госдумы. По этому поводу он написал стихотворение в своем Instagram.

«Собирался тут в политику я вроде. / Есть резон быть думским депутатом, / Нет, не печься чтобы о народе. / Кокс у них там мощный, просто атом», — написал музыкант. По мнению Шнурова, депутаты Госдумы исполняют свою работу под воздействием кокаина. «Сочинять законы ради смеха», — заключил он.

22 февраля 2018 года власти Аргентины сообщили, что в декабре 2016 года в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с 398 килограммами кокаина, напоминает «Национальная служба новостей». Полиция Аргентины заменила наркотики мукой и оснастила чемоданы GPS-датчиками. В декабре 2017 года их переправили в Москву. Там российская полиция задержала троих человек, которые хотели забрать эти чемоданы.

Одним из них был бывший сотрудник посольства РФ Али Абянов. Позже всех троих арестовали, предъявив обвинения в контрабанде наркотиков в особо крупном размере. В июне 2018 году Германия выдала России предполагаемого организатора поставки кокаина из Аргентины бизнесмена Андрея Ковальчука. В МИД РФ сообщили, что Ковальчук никогда не работал в российском посольстве, передает телеканал 360.