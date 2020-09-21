Максим Фадеев готов подарить подписчика котенка Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim
Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев предложил своим подписчикам забрать котенка по имени Мальфа. Соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
«Это конечно не совсем обычно для моего Instagram, но хочу предложить вам, в хорошие добрые руки, вот этого малыша с буквой „М“ на голове и именем Мальфа», — написал продюсер. Он подчеркнул, что котенок достанется бесплатно.
Ранее Фадеев сообщил, что благодаря своей методике он сбросил сто килограммов. В доказательство он выложил снимок, где помещается в одной штанине шорт, которые носил до того, как занялся своим весом, передает телеканал 360. Затем он раскрыл, как поддерживает себя в форме.