Некоторым пенсионерам увеличат выплаты в 2021 году

В следующем году в ряде регионов России пенсионеров обеспечат дополнительными выплатами. Нововведения в законодательстве предусматривают поддержку на основании данных о прожиточном минимуме.
Так, например, в Подмосковье размер минимального прожиточного минимума на 2021 год составит 10 тысяч рублей. В случае, если пенсия окажется ниже установленного значения, регионы компенсируют разницу с помощью дополнительных средств из бюджета. Размер пособия будет зависеть от конкретного субъекта.
Для начисления доплаты гражданин должен соответствовать ряду условий: он должен являться получателем социальной выплаты (пенсии, пособия по инвалидности или потере кормильца), иметь регистрацию в регионе и не иметь других доходов, пишет «Nation News».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2021 году в России будут проиндексированы на 6,3%, пишет RT. Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что в следующем году средний доход пожилых граждан составит 17,5 тысяч рублей.
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