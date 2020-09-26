26 сентября 2020

США ввели в состав ВМС новый ракетный эсминец. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, нью йорк, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
Эсминец стал 68-м кораблем такого класса в США Фото: depositphotos.com

Новый ракетный эсминец «Делберт Блэк» вошел в состав военно-морских сил США. Корабль, принадлежащий к классу «Арли Берк», стал 68 эсминцем на службе американской армии.

«Delbert D. Black, построенный компанией Huntington Ingalls Industries в Паскагуле, штат Миссисипи, является 68-м эсминцем на службе ВМС США», — сообщает пресс-служба Пентагона. Сообщается также, что корабль оснащен управляемыми ракетами типа Arleigh Burke.

Новый эсминец был спущен на воду осенью 2017 года. Ранее планировалось, что корабль будет введен в строй в конце 2019 года, однако в марте прошлого года в него врезалась баржа, и сроки пришлось сдвинуть.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...