Новый ракетный эсминец «Делберт Блэк» вошел в состав военно-морских сил США. Корабль, принадлежащий к классу «Арли Берк», стал 68 эсминцем на службе американской армии.
«Delbert D. Black, построенный компанией Huntington Ingalls Industries в Паскагуле, штат Миссисипи, является 68-м эсминцем на службе ВМС США», — сообщает пресс-служба Пентагона. Сообщается также, что корабль оснащен управляемыми ракетами типа Arleigh Burke.
Новый эсминец был спущен на воду осенью 2017 года. Ранее планировалось, что корабль будет введен в строй в конце 2019 года, однако в марте прошлого года в него врезалась баржа, и сроки пришлось сдвинуть.
Подписывайтесь на URA.RU в