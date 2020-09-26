26 сентября 2020
25 сентября 2020

В крупном пожаре в Курганской области погибли ветераны

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, пожарные, чс
При пожаре в частном доме погибли «дети войны» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое пенсионеров, заставших Великую Отечественную войну, погибли в крупном пожаре в Курганской области. На борьбу с огнем МЧС потребовалось меньше часа, сообщили в местном главке ведомства.

«В ходе разбора конструкций дома были обнаружены тела двух погибших: женщины 1939 года рождения, мужчины 1935 года рождения», — говорится на сайте МЧС. Сгорел частный дом в 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Спасатели уточнили, что вызов поступил в 3:21 часов утра. Уже в 3:38 на место прибыло второе дополнительное подразделение пожарных. Часть огнеборцев пришлось бросить на тушение самого дома. Другая половина защищала соседние здания. Пожар потушили в 4:10 утра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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