Кризис — не лучшее время для разговоров о повышении зарплаты, но шансы есть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне могут рассчитывать на повышение зарплаты даже во время кризиса, считает экономист Константин Селянин. В разговоре с URA.RU он отметил, что работодатели готовы пойти на это в двух случаях — если у сотрудника повысилась квалификация или появилась полезная для компании идея.

«Времена, конечно, для такого разговора [о повышении зарплаты] не лучшие. Но любой грамотный руководитель готов пойти на эту меру в двух случаях независимо от того, кризисные ли это времена или нет. На повышение зарплаты можно рассчитывать, если у вас появились новые компетенции и знания, которые полезны компании. Денежное вознаграждение также можно получить, если у вас есть идея, которая может принести пользу и деньги компании», — рассказал Селянин.

При этом экономист добавил, что и ответственность за воплощение этой идеи будет лежать на сотруднике. Во втором случае, как уточнил эксперт, повышения окладной части, скорее всего, не будет, но премию начальство точно назначит. По словам Селянина, работодатели всегда готовы платить за успех, а вот повышать окладную часть в условиях кризиса они, как правило, не склонны.

Ранее гендиректор рекрутинговой компании Татьяна Долякова назвала две составляющие успешного разговора с начальником о повышении зарплаты. По словам эксперта, важно подобрать лучшее время для такого разговора. Как правило, это конец календарного года, когда большинство компаний пересматривает бюджет. Также необходимо сформулировать правильное обоснование своей просьбы, передает «Царьград».