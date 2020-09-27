Количество выздоровевших от COVID в России сократилось в два раза

Витамин D может облегчить течение болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7 867 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество выздоровевших по сравнению со вчерашним днем сократилось почти в два раза. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса», — рассказали в оперштабе. Количество жертв инфекции за это время увеличилось на 99 человек. Выписано из медицинских учреждений — 3 068 пациентов, что почти в два раза меньше, чем днем ранее (6004 человек).

В регионах-лидерах по количеству заболевших остается Москва, где за сутки зафиксировано 2016 новых случаев инфекции. На втором месте — Санкт-Петербург с 227 заболевшими. Замыкает тройку Московская область с 226 заболевшими.

Среди уральских регионов больше всего заболевших зафиксировано в ХМАО (144 новых случая). В Свердловской области вирусом заразился 141 человек за сутки, в ЯНАО — 68 новых случаев, в Пермском крае — 73 человека. В Тюменской и Челябинской областях 71 и 65 новых заболевших соответственно. В Курганской области — 31 заразившийся.

Ранее ученые Медицинской школы Бостонского университета установили витамин, снижающий риск смерти от коронавируса, пишет телеканал «Царьград» . Согласно опубликованным исследованиям, витамин D, может поспособствовать более легкому течению болезни.