Есть разные выходы из кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятия могут зарабатывать больше даже во время кризиса. Для этого им потребуется модернизация производственного процесса. Как ее провести с наименьшими потерями и максимальным одобрением работников — узнаем из стрима на youtube-канале URA.RU сегодня в 16:30 (время уральское).

Участниками эфира, посвященного производительности труда, станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Зайцев и начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода Андрей Терещук.

Актуальность вопросов повышения производительности труда растет на фоне прогнозов о второй волне коронавируса, которая, как следствие, вызовет новый виток экономического кризиса. На укрепление экономики, в числе прочего, направлен нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», инициированный президентом России Владимиром Путиным. К концу 2024 года его участниками должны стать не менее 10 тысяч российских предприятий, а сейчас подключились уже более 60 субъектов РФ и свыше 1,5 тысячи предприятий.