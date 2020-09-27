27 сентября 2020
26 сентября 2020
25 сентября 2020

Как выжить и заработать в кризис без инвестиций? Узнаете сегодня из стрима на URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, уральские локомотивы, конвейер, сборка, электровоз, завод, цех, производство, колесная платформа
Есть разные выходы из кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятия могут зарабатывать больше даже во время кризиса. Для этого им потребуется модернизация производственного процесса. Как ее провести с наименьшими потерями и максимальным одобрением работников — узнаем из стрима на youtube-канале URA.RU сегодня в 16:30 (время уральское).

Участниками эфира, посвященного производительности труда, станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Зайцев и начальник отдела развития производственной системы Уральского дизель-моторного завода Андрей Терещук.

Актуальность вопросов повышения производительности труда растет на фоне прогнозов о второй волне коронавируса, которая, как следствие, вызовет новый виток экономического кризиса. На укрепление экономики, в числе прочего, направлен нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», инициированный президентом России Владимиром Путиным. К концу 2024 года его участниками должны стать не менее 10 тысяч российских предприятий, а сейчас подключились уже более 60 субъектов РФ и свыше 1,5 тысячи предприятий.

Если у вас возникнут вопросы — оставляйте комментарии под этой новостью или непосредственно во время прямой трансляции. Присоединяйтесь к эфиру и подписывайтесь на наш youtube-канал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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