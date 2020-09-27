Кадыров обратился к Армении и Азербайджану

Азербайджан и Армения должны остановить продолжающийся долгое время конфликт. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил», — написал в своем telegram-канале Кадыров. При этом он призвал подключиться к ситуации все мировое сообщество и духовенство, чтобы вернуть мир.
По словам главы Чечни, из-за ситуации с Нагорным Карабахом страдает весь Кавказ и все братские народы региона. «Для любого кавказца беда соседа не является чужой, она касается его непосредственно, — отметил Кадыров. — Наши отцы и деды всегда находили мудрые решения в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях, потому что опирались при этом на наши традиции».
О начале военных действий в Карабахе стало известно утром 27 сентября. Первым о них написал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, вооруженные силы Азербайджана развернули наступление в непризнанной республике. После в Азербайджане заявили об обстрелах с армянской стороны. Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о военном положении.
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