Минобороны Армении объявило о гибели 200 военных Азербайджана

В результате военных действий в Карабахе погибли 200 военных Азербайджана. Об этом заявило Минобороны Армении.
«Вооруженные силы азербайджана потеряли около 200 военнослужащих в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе. Уничтожено 30 единиц бронетехники и 20 беспилотников», — передает данные министерства РБК.
О начале военных действий в Карабахе стало известно утром 27 сентября. Первым о них написал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, вооруженные силы Азербайджана развернули наступление в непризнанной республике. После в Азербайджане заявили об обстрелах с армянской стороны. Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о военном положении. Ранее глава Чечни обратился к Армении и Азербайджану с призывам остановить конфликт.
Подписывайтесь на URA.RU в