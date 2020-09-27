Минобороны Армении объявило о гибели 200 военных Азербайджана

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
ВС Азербайджана потеряли около 200 военных и 30 единиц бронетехники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В результате военных действий в Карабахе погибли 200 военных Азербайджана. Об этом заявило Минобороны Армении.

«Вооруженные силы азербайджана потеряли около 200 военнослужащих в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе. Уничтожено 30 единиц бронетехники и 20 беспилотников», — передает данные министерства РБК.

О начале военных действий в Карабахе стало известно утром 27 сентября. Первым о них написал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, вооруженные силы Азербайджана развернули наступление в непризнанной республике. После в Азербайджане заявили об обстрелах с армянской стороны. Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о военном положении. Ранее глава Чечни обратился к Армении и Азербайджану с призывам остановить конфликт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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