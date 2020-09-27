В пермских больницах — наплыв пациентов на обследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Перми больницы не справляются с наплывом пациентов, которых необходимо обследовать на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пермский профсоюз «Альянс врачей». По данным профсоюза, к медучреждениям выстраиваются «огромные очереди» из «скорых». Это привело к тому, что бригады медиков не успевают приехать на другие вызовы.

«Большинство карет скорой помощи выключено из работы из-за огромных очередей на компьютерную томограмму. Но ведь другие заболевания никуда не исчезли. Сотрудники скорой медпомощи жалуются на то, что не успевают приехать вовремя на вызовы к пациентам, а также на ненормированный график в связи с неподготовленностью минздрава Пермского края ко второй волне коронавирусной инфекции», — отмечает пермский «Альянс врачей».

На страницах профсоюза в соцсетях размещено видео на котором более десятка карет скорой помощи стоят в очереди у больницы. Председатель первичной профсоюзной организации скорой медицинской помощи Перми Артем Борискин пояснил URA.RU, что видео снято в ночь на 27 сентября у медсанчасти №1 города Перми.

«Мы (бригада скорой помощи — прим. ред.) приехали к МСЧ №1 в 22:55 и были 12-ми в очереди. Проторчали там примерно 4,5 часа, пока врачи не приняли пациента. Аналогичная ситуация в госпитале ветеранов», — отметил Борискин. По его словам, в городе работают только три томографа: в МСЧ №1, госпитале ветеранов и Пермской краевой больнице, но аппарат в последней обследует пациентов только днем. Агентство направило запрос в краевой минздрав с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

По данным Роспотребнадзора, в последние шесть дней в крае выявляют более 70 заразившихся коронавирусом ежесуточно. Всего в регионе подтверждено 9 596 случаев заражения коронавирусом.