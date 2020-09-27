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Коронавирус в ХМАО обновил месячный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, Экспертиза, covid-19, covid19, проверка на вирусы, коронавирус
Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован и подтвержден у 151 жителя ХМАО в 18 муниципальных образованиях. Столько одновременно заболевших за сутки в прошлый раз фиксировали в начале августа. Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях. По 23 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Самое большое число заболевших югорчан — в Сургуте и Ханты-Мансийске. По остальным муниципальным образованиям статистика выглядит так:

  • Сургут — 33;
  • Ханты-Мансийск — 32;
  • Нижневартовск — 20;
  • Радужный — 11;
  • Урай — 10;
  • Октябрьский район — 10;
  • Советский район — 7;
  • Нягань — 5;
  • Покачи — 4;
  • Нефтеюганск — 4;
  • Мегион — 3;
  • Кондинский район — 3;
  • Сургутский район — 3;
  • Березовский район — 2;
  • Лангепас — 1;
  • Когалым — 1;
  • Югорск — 1;
  • Нефтеюганский район — 1.

Всего: 151 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 41 пациента оценивается как тяжелое, 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 185 человек.

Ранее URA.RU писало, что в округе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Закрыты развлекательные центры для детей и кальянные, но работают кинотеатры, кафе и рестораны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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