Коронавирус в ХМАО обновил месячный рекорд

Больше всего заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован и подтвержден у 151 жителя ХМАО в 18 муниципальных образованиях. Столько одновременно заболевших за сутки в прошлый раз фиксировали в начале августа. Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях. По 23 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Самое большое число заболевших югорчан — в Сургуте и Ханты-Мансийске. По остальным муниципальным образованиям статистика выглядит так:

Сургут — 33;

Ханты-Мансийск — 32;

Нижневартовск — 20;

Радужный — 11;

Урай — 10;

Октябрьский район — 10;

Советский район — 7;

Нягань — 5;

Покачи — 4;

Нефтеюганск — 4;

Мегион — 3;

Кондинский район — 3;

Сургутский район — 3;

Березовский район — 2;

Лангепас — 1;

Когалым — 1;

Югорск — 1;

Нефтеюганский район — 1.

Всего: 151 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 41 пациента оценивается как тяжелое, 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 185 человек.

Ранее URA.RU писало, что в округе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Закрыты развлекательные центры для детей и кальянные, но работают кинотеатры, кафе и рестораны.