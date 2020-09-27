Коронавирус в ХМАО обновил месячный рекорд

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован и подтвержден у 151 жителя ХМАО в 18 муниципальных образованиях. Столько одновременно заболевших за сутки в прошлый раз фиксировали в начале августа. Обновленную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 111 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 человек зафиксирована пневмония, у 14 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях. По 23 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Самое большое число заболевших югорчан — в Сургуте и Ханты-Мансийске. По остальным муниципальным образованиям статистика выглядит так:
- Сургут — 33;
- Ханты-Мансийск — 32;
- Нижневартовск — 20;
- Радужный — 11;
- Урай — 10;
- Октябрьский район — 10;
- Советский район — 7;
- Нягань — 5;
- Покачи — 4;
- Нефтеюганск — 4;
- Мегион — 3;
- Кондинский район — 3;
- Сургутский район — 3;
- Березовский район — 2;
- Лангепас — 1;
- Когалым — 1;
- Югорск — 1;
- Нефтеюганский район — 1.
Всего: 151 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 41 пациента оценивается как тяжелое, 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерли 185 человек.
Ранее URA.RU писало, что в округе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Закрыты развлекательные центры для детей и кальянные, но работают кинотеатры, кафе и рестораны.
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