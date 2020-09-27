Свердловский губернатор ищет контракты в Белоруссии

Глава региона примет участиие в Форуме регионов России и Беларуси Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в седьмом Форуме регионов России и Беларуси, следует из графика главы области. Мероприятие, намеченное на 28—29 сентября, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки впервые пройдет в онлайн-формате.

В ходе Форума планируется заключить соглашения с пятью регионами России, а также подписать несколько десятков контрактов. График работы свердловского губернатора в ходе мероприятия уточняется.

В понедельник, 28 сентября, Евгений Куйвашев будет работать в Совете Федерации. Заседание рабочей группы по безопасности Совета при президенте РФ в режиме ВКС намечено на 2 октября. В этот же день полпред Николай Цуканов в режиме ВКС проведет совещание по реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Вопрос соблюдения экологического законодательства на Среднеуральской птицефабрике будет рассматриваться в четверг, 1 октября. В феврале ее работу уже останавливали из-за нарушения норм пожарной безопасности, в июле стало известно о сокращении работников предприятия. В первый день октября губернатор также примет депутатов, избранных в ходе единого дня голосования, и проведет заседание правительства.

В субботу глава региона может посетить футбольный матч между командами «Урал» и ЦСКА.