Владельцы Среднеуральской птицефабрики сокращают работников

В рамках оптимизации производства на птицефабрике сократили наемных работников Фото: Илья Московец © URA.RU

Владельцы Среднеуральской птицефабрики — агрохолдинг «Равис» — сократили наемных работников, чтобы оптимизировать производство. В результате работы лишились сотрудники убойного цеха, а продавцов фирменных магазинов перевели работать в другую структуру.

Информацию об изменении в работе птицефабрики опубликовали в городских пабликах соцсети «ВКонтакте». «Сократили чуть больше 150 человек. Из-за нерентабельности полностью закрыли убойный цех полуфабрикатов и склад-холодильник. Теперь на птицефабрике выращивают только птицу и увозят в Челябинск. Всю фирменную сеть переписали на „Равис“», — написал Дмитрий Боровиков в группе «Реальный Среднеуральск».

Гендиректор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов в беседе с URA.RU подтвердил, что на предприятии закрыт убойный цех. «Птицефабрика, как объект сельского хозяйства, работает и производит птиц. Ни одного человека, работающего в штате, по своей инициативе мы не увольняли. Мы не продлили договоры подряда с теми, кто работал на убое и на переработке птиц. Пока была возможность их перераспределить — мы это делали. Но сейчас нужно вносить более кардинальные изменения в организацию и технологию производства, чтобы сохранить птицефабрику и ее основной коллектив», — отметил Косилов.

Он уточнил, что теперь убой птицы, а также все операции с охлажденным мясом птицы будут делаться на предприятиях «Рависа». «При перевозках мы теряли качество. Были серьезные жалобы от людей. Их не устраивало качество. Продукция во время таких движений портилась, и не обладала теми качествами, которые бы удовлетворяли потребителей. Поэтому было решено фирменную торговлю и продавцов перевести в структуру „Рависа“ и напрямую развозить готовую продукцию по магазинам. В первых магазинах уже идет увеличение продаж на 10-20% и это не предел», — пояснил он.

«Среднеуральская птицефабрика» — предприятие, построенное в апреле 1973 года. Это первая фабрика в Свердловской области по производству мяса птицы.