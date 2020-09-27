В Свердловской области нашли погибшую трехлетнюю девочку

Под Каменском-Уральским найдено тело пропавшей 27 сентября трехлетней девочки. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.
«По факту обнаружения вечером 27 сентября тела трехлетней девочки проводится доследственная проверка, в ходе которой тщательно выясняются все обстоятельства случившейся трагедии», — сообщил URA.RU руководитель СО СКР по городу Каменску-Уральскому Андрей Первушин.
По словам следователя, при внешнем осмотре тела умершей признаков криминальной смерти не нашли. Тело направлено на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти.
Девочка пропала неподалеку от села Покровского, когда ее родители отдыхали с шашлыками на берегу реки Камышенки. Ребенок остался без присмотра. Родители обратились за помощью. В поисках участвовали полицейские, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». В итоге, тело утонувшей девочки нашли в реке.
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