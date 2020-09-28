Twitter РИА «Новости» заблокировали перед выборами в США

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Кроме РИА «Новостей» Twitter также заблокировал поиск других российских СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администраторы социальной сети Twitter удалили из поисковой выдачи аккаунты РИА «Новости» и некоторых других российских СМИ. Таким образом, пользователям, не подписанным на данные новостные ресурсы, при поиске по хештегам и ключевым словам не выдаются твиты данных агентств.

«Очередной шаг по контролю российского инфополя сделал Twitter — удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости», — пишет агентство. По информации журналистов, подобная участь также постигла аккаунты RT и Sputnik.

В агентстве подобные меры со стороны администрации соцсети назвали актом цензуры СМИ. На запрос журналистов представители Twitter на данный момент никак не отреагировали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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