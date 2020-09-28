Ефремов лично обжаловал свой приговор

В Пресненский суд Москвы поступила жалоба Михаила Ефремова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов лично подал жалобу на свой приговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба Ефремова», — сказала пресс-секретарь. Также в суд поступили жалобы адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, пишут РИА «Новости».

Ранее обжаловать приговор Ефремова пытался его экс-адвокат Эльман Пашаев. Позднее он отметил, что артист стал единственным его клиентом, который не просил «отмазать его от наказания, передает агентство Nation News. Также жалобу подавал адвокат Петр Хархорин. Он просил назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, пишет «Национальная служба новостей».

Смертельное ДТП с участием актера произошло в июне текущего года. Он выехал на встречную полосу, где протаранил фургон доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался на месте. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима.