Михаил Ефремов собирается писать пьесу заключенным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов после приговора суда был доставлен в СИЗО №5 «Водник» и помещен в трехместную камеру. Врачи, обследовавшие артиста, считают, что здоровье артиста позволяет ему отбывать срок в колонии общего режима.

«Его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», — рассказал ТАСС источник в правоохранительной системе. Ефремов в СИЗО сообщил посетившему его члену ОНК Москвы Борису Клину, что у него «со здоровьем всё нормально». В камере, куда поместили артиста, «два приятных соседа, оба Сергеи». «В камере есть телевизор, электрочайник и чай», — рассказал Клин RT.

Правозащитник уточнил, что Ефремова доставили в СИЗО в 16 часов по московскому времени, его сразу же осмотрели врачи и провел беседу психолог. « Мне рассказали о правилах внутреннего распорядка, никаких претензий к условиям содержания нет», — привёл Клин слова артиста. Ефремов также рассказал, что когда выйдет из «карантина», то собирается прочитать заключённым пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», которую автор писал специально для артиста.

Между тем защита Михаила Ефремова обжалует вынесенный артисту приговор. Как заявил РИА «Новости» адвокат Эльман Пашаев, он «подал краткую жалобу на приговор» суда. Ранее артиста за смертельно ДТП приговорили к возьми годам колонии общего режима. Помимо этого, он обязан выплатить семье погибшего в ДТП 800 тысяч рублей.

Резонансную аварию Михаил Ефремов совершил в июне этого года. Управляя своим внедорожником нетрезвый актер выехал на встречную полосу, где протаранил фургон доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался на месте.